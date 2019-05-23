Сотрудники Самарского зоопарка совместно со специалистами Департамента охоты и рыболовства во время проведения поддерживающей терапии, пойманного в Самаре бобра

САМАРА, 23 мая — РИА Новости. Сотрудники самарского зоопарка помогли спасти испачкавшегося в нефти бобра, бродившего по берегу Волги, сообщается в четверг на сайте зоопарка.

"Сотрудники самарского зоопарка совместно со специалистами департамента охоты и рыболовства провели мероприятие по отлову бобра, попавшего в беду на территории города Самара", - говорится в сообщении.

По информации зоопарка, сообщение о том, что в районе развлекательного комплекса "Кинап" на берегу Волги сидит испачкавшийся в нефти бобр, поступило утром 22 мая. На место выехали специалисты и провели отлов бобра, который успел уйти по берегу в район Силикатного завода. После этого, бобра привезли в самарский зоопарк.