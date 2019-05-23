Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-23T16:19Z
https://ria.ru/20190523/1554846936.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/112639/75/1126397576_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_4a26062a9164d191041a5daeedc174af.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, как жара и холод влияют на мужчин и женщин

23 мая, 16:19
17252
© AFP 2019 / Jiji PressЖенщина фотографирует термометр на улице в Кумагая, Япония
Женщина фотографирует термометр на улице в Кумагая, Япония
© AFP 2019 / Jiji Press
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Социологи открыли еще одно необычное отличие между слабым и сильным полом, обнаружив, что женщины лучше справляются с математическими или словесными задачами при высоких температурах воздуха, а мужчины – в прохладной обстановке. Их выводы были представлены в журнале PLoS One.

"Многие люди часто замечают, что высокие температуры внутри помещений нравятся женщинам заметно больше, чем мужчинам, но все думали, что это было просто их личным предпочтением. Мы показали, что от температуры зависит не только комфорт, но и производительность труда и старательность человека", — рассказывает Том Чанг (Tom Chang) из университета Южной Калифорнии в Сан-Франциско (США).

В последние годы ученые активно пытаются понять, существует ли физиологические, эволюционные или химические особенности в работе организма женщин и мужчин, или же если все различия в нашем поведении обусловлены воспитанием, гормонами и культурными традициями.
К примеру, в декабре 2013 года биологи из США выяснили, что некоторые отделы мозга у мужчин общаются друг с другом не так, как это делают аналогичные регионы нервной системы у и женщин, и наоборот. Несколько лет назад молекулярные биологи выяснили, что сильный и слабый пол по-разному воспринимают боль, и нашли намеки на то, что мужчины "запрограммированы" эволюцией умирать раньше женщин.
Эволюция
19 декабря 2017, 15:40
Биологи выяснили, куда движется эволюция мужчин и женщин
Чанг и его коллега Агне Каяскайте (Agne Kajackaite) из Берлинского социологического центра (Германия) раскрыли еще одно необычное различие в физиологии мужчин и женщин, с которым, по сути, сталкивался практически каждый офисный работник, "вооющий" за доступ к пульту кондиционера.
Каяскайте и Чанг решили проверить, действительно ли мужчины и женщины ощущают холод и тепло по-разному. Для этого они проследили за тем, как необычно высокие и низкие температуры в помещении влияли на умственные способности пяти сотен студентов.
Разделив их на несколько групп, ученые приглашали их в комнату и просили пройти серию достаточно простых, но длительных тестов. Во время них добровольцы должны были решить несколько простых арифметических задач, воспользоваться интуицией или составить максимальное число слов из большого набора букв.
Перед тем, как студенты заходили в помещение, ученые меняли настройки на кондиционере таким образом, что температура в комнате становилась или заметно выше нормы, достигая 32 градусов Цельсия, или была очень низкой – около 17 градусов тепла.
Эти наблюдения раскрыли неожиданную вещь – тепло и холод действовали на мужчин и женщин не только противоположным образом, но и очень сильно влияли на когнитивные способности представительниц слабого пола.
При низких температурах девушки почти в 1,5 раза уступали парням в решении простейших задачек, тогда как при ее повышении до 32 градусов их показатели фактически сравнивались. Аналогичным образом, женщины явно лидировали в составлении слов, однако при 17 градусах "разрыв между полами" сокращался почти до нуля.
Ученый с моделью ДНК в пробирке
17 октября 2017, 12:12
Ученые выяснили, почему мужчины чаще страдают от аутизма
С чем связан этот необычный эффект? Как предполагают Чанг и Каяскайте, высокие температуры делают женщин более старательными и трудоспособными, что в данном случае заставляло их чаще пытаться решать задачи и передавать ответы экспериментаторам. На мужчин они влияли обратным образом, хотя и не так сильно, как на представительниц прекрасного пола.
Все это, как отмечают исследователи, не только раскрывает природу одного из самых частых конфликтов в офисах, но и ставит под сомнение результаты многих экспериментов, в ходе которых социологи, экономисты и нейрофизиологи пытались оценить различия между мужчинами и женщинами, не учитывая различия во влиянии температуры воздуха на их разум и поведение.
20198017
социальное неравенствосоциологияОткрытия - РИА НаукаГерманияСШАРИА Наука
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
07:31СМИ: выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов
07:13Ученые назвали простой способ, как избежать лишнего веса во время отпуска
06:34Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора
06:03Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных
06:02Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем"
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
03:18Учитель планирует, что на Первом канале покажут сериал на основе "Матильды"
03:10Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски в КНДР
03:05Посол Украины пригрозил России "гамбургскими" санкциями из-за моряков
Лента новостейМолния