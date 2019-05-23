Патриарх Кирилл лишил сана игумена, напавшего на монаха в Подмосковье

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Сергей Стефанов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение о лишении сана игумена Троице-Сергиевой лавры, напавшего с ножом на монаха, говорится в официальном заявлении монастыря.

"Святейший патриарх утвердил решение Духовного собора Троице-Сергиевой лавры о лишении игумена Севастиана (Запольнова) права ношения монашеских одежд и лишении священного сана", — говорится в заявлении.

По данным пресс-службы лавры, в среду, около 21:00, игумен Севастиан (Запольнов) на территории монастыря, "находясь в состоянии крайнего алкогольного опьянения, будучи вне себя", напал с ножом на иеродиакона Поликарпа (Сидорова), нанеся ему несколько ранений.

Пострадавшего доставили в Сергиево-Посадскую районную больницу, врачи оказали ему необходимую помощь. Жизни иеродиакона ничего не угрожает.

"Виновник происшествия был задержан в лавре сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело. Причиной конфликта, приведшего к столь печальным последствиям, стало неадекватное состояние отца Севастиана вследствие чрезмерного употребления алкоголя", — говорится в заявлении.