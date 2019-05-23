МИД РФ прокомментировал заявления США по "использованию химоружия" в Сирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. США в своих заявлениях о якобы имевшем место применении химического оружия правительственными силами в Сирии опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее госдеп США заявил о признаках возможного применения властями Сирии химоружия и повторил предупреждение в адрес сирийских властей, что в случае применения химоружия ответ будет незамедлительным и соответствующим.

За два дня до того, как появилась эта информация, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить российские ВКС в химических атаках по мирным жителям. МИД Сирии опроверг информацию о химической атаке.

"Речь, скорее всего, идет об очередной инсценировке боевиков вооруженной сирийской оппозиции в населенном пункте Кабани, провинция Латакия. Сама же эта информация была размещена на интернет-ресурсах, которые принадлежат террористической группировке "Хаят Тахрир аш-Шам"*. Вот такие сомнительные источники информации послужили поводом для официальных заявлений страны-члена СБ ООН", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, в Москве "с сожалением вынуждены констатировать, что инсинуации на тему мнимого применения Дамаском химического оружия против собственного народа стали неотъемлемой частью политик северо-атлантических сообщников в Сирии и на Ближнем Востоке в целом".

Она отметила, что Запад предпочитает идти по "пути перманентной дестабилизации обстановки" вместо того, чтобы способствовать мирному урегулированию.

Захарова добавила, что США и союзники демонстрируют готовность "незамедлительно и соответствующим образом реагировать на такого рода информационные вбросы". "Что это значит, нам хорошо известно. В нарушение устава ООН и общепризнанных норм международного права они уже дважды наносили ракетные удары по территории Сирии в интересах все той же вооруженной сирийской оппозиции, интернациональных экстремистских и террористических группировок", - добавила она.