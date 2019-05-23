Эксперт объяснил победу партии Моди на выборах в Индии

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правящая коалиция премьер-министра Индии Нарендры Моди предсказуемо победила на парламентских выборах в стране, харизма премьера и успехи в экономике обеспечили им второй пятилетний мандат на управление страной, заявил профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД России Сергей Лунев.

Согласно данным ЦИК Индии, по итогам подсчета голосов почти во всех округах "Бхаратия джаната парти" одержала победу на прошедших в апреле-мае всеобщих выборах, получив 288 из 543 мест в парламенте. Основной соперник БДП - старейшая в Индии политическая партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК) - по предварительным данным, получила 51 место.

"Результат совершенно объективный и естественный. Некоторые эксперты в преддверии выборов нагнетали ситуацию, но все были уверены, что победит БДП. Вопрос был в том, будет ли полная победа одержана или будет правительство меньшинства, которому придется заручаться поддержкой. Но большинство все же было уверено, что БДП победит, потому что за исключением последнего года были очень неплохие экономические результаты в Индии, у Моди хорошая харизма, не было особо сильных коррупционных скандалов, что обычно серьезно влияет на выборы. Так что все естественно, прошло так, как и должно было пройти", - заявил РИА Новости Лунев, комментируя результаты выборов.

Объясняя улучшение результата оппозиционной коалиции во главе с ИНК, эксперт отметил, что "в прошлый раз (на выборах в 2014 году - ред.) просто было сокрушительное поражение у ИНК, какого никто не ожидал, так что просто Конгресс немножко улучшает свое положение". Партия сможет улучшить свой результат только на следующих выборах, "если будут какие-то коррупционные скандалы". "Тогда у Конгресса будут какие-то шансы", - пояснил Лунев.

По мнению эксперта, правительство Индии получило новый мандат, поскольку Моди управлял очень энергично, экономически Индия развивалась очень хорошо, за исключением, может быть, последнего года. "А так среди крупных стран у Индии были самые высокие темпы роста", - добавил он.

Говоря о том, можно ли ждать какие-то изменения во внешней политике, в том числе в отношениях с Россией, Лунев пояснил, что "по внешней политике в Индии существует широкий консенсус".

"В последнее время на внешней политике правительства очень слабо сказывались результаты выборов. Так что даже перестали особо акцентировать внешнеполитические акценты (в партийных программах). Манифесты, конечно, есть, но они стали играть гораздо меньшую роль. Так что во внешней политике каких-то изменений ждать трудно", - добавил он.