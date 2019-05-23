Леонардо ДиКаприо представил в Канне докфильм о климатических изменениях

КАНН, 23 мая - РИА Новости. Оскароносный актер Леонардо ДиКаприо представил на Каннском кинофестивале документальный фильм "Лед в огне", продюсером которого он выступил, и выразил надежду, что он вдохновит ученых больше говорить о глобальных изменениях климата.

ДиКаприо является активным борцом за чистоту экологии. Он основал фонд Leonardo DiCaprio Foundation, чья деятельность посвящена сохранению экологических систем. Фильм "Лед в огне" посвящен проблеме глобального потепления и изменениям климата.

"Я хочу поблагодарить удивительных исследователей и ученых, которые согласились стать частью этого проекта. Этот фильм о них... Сопротивление ученого сообщества часто сильно. Они не отступают и продолжают делать свою работу. "Лед в огне" создан для того, чтобы дать им голос. Мы надеемся, что этот фильм вдохновит больше ученых на то, чтобы говорить правду о климатических изменениях", — сказал ДиКаприо перед показом фильма в рамках Каннского кинофестиваля.

Он подчеркнул, что вносить свой вклад в сохранение природы необходимо прямо сейчас, и для этого имеются возможности. "Необходимость действовать никогда не стояла так остро", — заключил артист.