МТС тестирует оборудование для закона о защите рунета

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мобильный оператор МТС участвует в пилоте Роскомнадзора по тестированию оборудования, которое планируется устанавливать в сетях операторов для контроля трафика в рамках закона об устойчивом рунете, сообщил журналистам вице-президент компании по технике и ИТ Андрей Ушацкий.

"Роскомнадзор организовал тестирование в нескольких регионах, МТС в нем участвует. Мы еще находимся в процессе, поэтому о каких-то результатах пока говорить рано. И это пока единственная активность по подготовке с нашей стороны. Мы пытаемся разобраться как работает оборудование, какие там будут технические требования и т.д. По окончании тестирования будет понятно, как это будет внедряться. Здесь мы ожидаем разъяснений со стороны регулятора, порядка действий с нашей стороны", - сказал Ушацкий.

По его словам, оператор принимает участие в тестировании в рамках опытной пилотной зоны на Урале. Ушацкий отметил, что тестируется оборудование отечественного производства с функциями фильтрации по сетевым адресам и по контенту. При этом точные технические характеристики оборудования, а также полные сроки проведения тестирования он не назвал.

В марте СМИ сообщали, что рабочая группа во главе с главой Роскомнадзора тестировала системы глубокой фильтрации трафика (DPI) для эффективной блокировки мессенджера Telegram, лучшим решением стала система "РДП.ру" ("Ростелеком" контролирует 15% компании), и ведомство стало предлагать операторам связи протестировать это решение в рамках законопроекта о защите рунета. В начале апреля глава Роскомнадзора опроверг информацию о тестах, отметив, что ведомство еще не выбрало поставщика оборудования и ведет обсуждение с 7-8 отечественными производителями.