Жванецкий рассказал, почему отсутствовал на церемонии вручения госнаград

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сатирик Михаил Жванецкий рассказал, что не смог присутствовать на церемонии вручения государственных наград в Кремле из-за плохого самочувствия.
Церемония прошла в четверг в Екатерининском зале Кремля. Как ожидалось, Жванецкий, как и мэр Казани Ильсур Метшин, модельер Валентин Юдашкин и ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров, получит из рук президента орден "За заслуги перед отечеством" III степени.
"Плохо себя чувствую. Вот эта вот погода, видимо, поэтому я просто был совершенно (не готов - ред.). Еще вчера у меня это началось - давление... Может, мое награждение (будет - ред.) в следующем потоке", - сказал Жванецкий РИА Новости.
Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений, народный артист России Михаил Жванецкий 6 марта отметил 85-летие. Ранее юбилейный концерт Жванецкого, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли на 9 июня из-за сломанной руки артиста.