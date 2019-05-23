Жванецкий рассказал, почему отсутствовал на церемонии вручения госнаград

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сатирик Михаил Жванецкий рассказал, что не смог присутствовать на церемонии вручения государственных наград в Кремле из-за плохого самочувствия.

Церемония прошла в четверг в Екатерининском зале Кремля. Как ожидалось, Жванецкий, как и мэр Казани Ильсур Метшин, модельер Валентин Юдашкин и ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров, получит из рук президента орден "За заслуги перед отечеством" III степени.

"Плохо себя чувствую. Вот эта вот погода, видимо, поэтому я просто был совершенно (не готов - ред.). Еще вчера у меня это началось - давление... Может, мое награждение (будет - ред.) в следующем потоке", - сказал Жванецкий РИА Новости.