МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов назвал обвинения в свой адрес "театром абсурда" во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Для меня это какой-то "театр абсурда". Я не совершал преступлений, в которых меня обвиняет следствие, не создавал организованное преступное сообщество, мои полномочия даже теоретически нельзя было использовать для совершения преступлений, которые мне вменяет следствие", - сказал Абызов.
"Единственное свидетельство моей связи, это смс-сообщение, отправленное Николаю Степанову. Да, я действительно с ним дружу более 20 лет, мы вместе ездим на охоту, и для этого не надо проводить масштабные мероприятия, чтобы доказать эту связь. Но это не значит , что я мог иметь влияние за много километров от Москвы и создавать преступное сообщество", - подчеркнул экс-министр.
В смс-сообщении Абызов договаривался о встрече с бывшим гендиректором "Ру-Кома" Николаем Степановым, который также находится в СИЗО по делу экс-министра.
Арестованным шестерым фигурантам дела: Абызову, Пелипасову, Русакову, Ильичеву, Степанову и Фрайденберг предъявлено обвинение по статьям о создании, руководстве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.
Абызова 27 марта арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным Следственного комитета России, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, похищенных у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.