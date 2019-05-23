МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов назвал обвинения в свой адрес "театром абсурда" во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Для меня это какой-то "театр абсурда". Я не совершал преступлений, в которых меня обвиняет следствие, не создавал организованное преступное сообщество, мои полномочия даже теоретически нельзя было использовать для совершения преступлений, которые мне вменяет следствие", - сказал Абызов.

"Единственное свидетельство моей связи, это смс-сообщение, отправленное Николаю Степанову. Да, я действительно с ним дружу более 20 лет, мы вместе ездим на охоту, и для этого не надо проводить масштабные мероприятия, чтобы доказать эту связь. Но это не значит , что я мог иметь влияние за много километров от Москвы и создавать преступное сообщество", - подчеркнул экс-министр.

В смс-сообщении Абызов договаривался о встрече с бывшим гендиректором "Ру-Кома" Николаем Степановым, который также находится в СИЗО по делу экс-министра.

Арестованным шестерым фигурантам дела: Абызову, Пелипасову, Русакову, Ильичеву, Степанову и Фрайденберг предъявлено обвинение по статьям о создании, руководстве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.