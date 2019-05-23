Прокуратура и адвокаты обжаловали приговор отца полковника Захарченко

Приговор в 4 года колонии общего режима Виктору Захарченко был вынесен в конце апреля. Первым с ним не согласилась прокуратура, подав апелляционное представление, следует из базы суда, а затем поступили три жалобы защиты, последняя зарегистрирована в среду.

По данным гособвинения, Захарченко-старший получал в "Московском ипотечном агентстве" ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей. Первую зарплату - до оформления зарплатной карты - он получил наличными в кассе банка в размере 15 тысяч рублей. Причиненный ущерб - почти 5 миллионов рублей - мужчина возместил еще на стадии следствия, но от приговора это его не спасло.