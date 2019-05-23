В МВД рассказали о росте числа дел по пропаганде нацизма в 2019 году

КРАСНОЯРСК, 23 мая - РИА Новости. Число административных дел по пропаганде или публичной демонстрации нацистской атрибутики в России выросло в первом квартале 2019 года почти на 20%, сообщил заместитель главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов.

"Рост почти на 20% в первом квартале 2019 года в сравнении с 2018 годом числа привлекаемых к административной ответственности лиц по статье 20.3 КоАП РФ – это "пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики". Что касается статьи 20.29 КоАП "производство и распространение экстремистских материалов", то в первом квартале этого года было составлено 262 протокола или минус 16,3% к аналогичному периоду прошлого года", - сказал Морозов на Всероссийском форуме "Антитеррор" в Красноярске.