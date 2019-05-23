Священники и сестры милосердия будут помогать пациентам московских больниц

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Священники, сестры милосердия и волонтеры будут оказывать помощь пациентам московских больниц, соответствующее соглашение подписали руководитель департамент здравоохранения Москвы Алексей Хрипун и председатель синодального отдела по благотворительности РПЦ епископ Пантелеимон.

"Мы сегодня подписываем соглашение о сотрудничестве между департаментом и синодальным отделом РПЦ", - заявил Хрипун.

Соглашение об оказании помощи пациентам в больницах подразумевает задействование сестер милосердия и социальных работников. Оно позволит священникам и сестрам милосердия оказывать духовную и медицинскую помощь инвалидам, ВИЧ-инфицированным, бездомным, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Сотрудничество между депздравом и синодальным отделом также будет развиваться в сфере поддержки людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

Кроме того будет оказываться психологическая и социальная помощь беременным женщинам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства. Также соглашение подразумевает развитие паллиативной помощи и помощи в уходе за пациентами на дому. Для эффективного сотрудничества будет создана совместная двусторонняя комиссия.

"У нас много рабочих вопросов, которые хорошо было бы обсудить, но уже в рабочем порядке. У нас есть вопросы, касающиеся помощи волонтеров. Мы говорили с Анастасией Раковой (заммэра Москвы - ред.) на эту тему, она тоже говорит, что надо создать какое-то единое требование к волонтерам, которые помогают в больницах", - сказал епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Кроме того, на встрече было подписано соглашение о сотрудничестве с Морозовской детской городской клинической больницей и Храмом святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. Добровольцы службы "Милосердие" два раза в неделю приходят заниматься с детьми творческими и развивающими занятиями в два отделения Морозовской больницы – нейрохирургию и кардиохирургию. Сейчас на территории больницы идет строительство нового храма.