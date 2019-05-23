В Росатоме летом завершат на "ядерном Lego" эксперименты для Китая

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Предприятие научного дивизиона госкорпорации "Росатом" "Физико-энергетический институт имени Лейпунского" (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) планирует летом нынешнего года завершить на своей уникальной, не имеющей аналогов в мире экспериментальной базе работы по моделированию активной зоны китайского экспериментального ядерного реактора на быстрых нейтронах CEFR, сообщил первый заместитель генерального директора ФЭИ по науке Дмитрий Клинов.

"Мы выполняем свои обязательства перед Китайской Народной Республикой по моделированию их исследовательского реактора CEFR с полной загрузкой уран-плутониевого окcидного топлива. Завершаем эту работу где-то к концу июня", - сказал Клинов в программе "Специальный репортер" телеканала "Россия 24". Запись программы размещена на канале Росатома в YouTube

Эта работа выполняется на так называемом критическом стенде БФС-1, который весной нынешнего года был вновь введен в эксплуатацию после модернизации. С помощью него можно создавать и изучать полномасштабные модели ядерных реакторов на быстрых нейтронах, которые, как считается, нужны для развития атомной энергетики. Как говорят атомщики, принцип создания на комплексе быстрых физических стендов БФС в ФЭИ детальных моделей быстрых реакторов напоминает работу с детским конструктором Lego - из небольших элементов собираются большие композиции.

CEFR (The China Experimental Fast Reactor) - экспериментальный реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим натриевым теплоносителем тепловой мощностью 65 мегаватт и электрической мощностью 20 мегаватт. Он построен в Китайском институте атомной энергии с участием России. Пуск реактора состоялся в 2010 году, на полную мощность он был впервые выведен в конце 2014 года.

Реактор CEFR, как сообщалось, сейчас работает на урановом топливе, но в дальнейшем его планируется перевести на изготовленное в Китае смешанное оксидное уран-плутониевое МОКС-топливо. Для обоснования перевода реактора на новое топливо требуется получить надежные и точные экспериментальные данные по нейтронно-физическим характеристикам, которые можно получить на модели активной зоны. Решить эту задачу позволяет российский комплекс БФС. Российско-китайский контракт на моделирование активной зоны реактора CEFR на критическом стенде БФС-1 был заключен в январе 2018 года.

Создание и эксплуатация CEFR имеет в Китае статус приоритетной государственной задачи. Реакторы на быстрых нейтронах, как планируется, должны сыграть значительную роль в развитии атомной энергетики КНР. CEFR обеспечивает, в первую очередь, подготовку обслуживающего персонала и кадров атомной отрасли КНР для будущих промышленных реакторов на быстрых нейтронах. В конце 2017 года Китай начал строительство своего демонстрационного "быстрого" реактора CFR-600 электрической мощностью 600 МВт, в этом проекте также будет участвовать Россия.