Росстат уточнил оценку роста промышленности в апреле из-за ошибки

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Росстат отозвал прежнюю оценку по промышленному производству за апрель из-за обнаруженной ошибки, по уточненным данным промышленность РФ за отчетный месяц выросла на 4,6% в годовом выражении, а не на 4,9%, о которых сообщалось ранее.

"Росстат отзывает ранее опубликованную информацию "О промышленном производстве в январе-апреле 2019 года". Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно", - говорится в сообщении.