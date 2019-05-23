В Костромской области на девочку в детсаду упало пианино

Чудесное спасение: подросток спас малышку, упавшую в дренажный колодец Чудесное спасение маленькой девочки попало на камеры случайных прохожих. Двухлетняя малышка во время прогулки с дедом в парке 850-летия Москвы упала в дренажный колодец, глубина которого составляла три-четыре метра.