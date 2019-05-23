В Костромской области на девочку в детсаду упало пианино

ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Четырехлетняя девочка госпитализирована в Костромской области после того, как на нее в детском саду упало пианино, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
"Двадцать третьего мая 2019 года в поселке Красное-на-Волге Костромской области в одном из детских садов на четырехлетнюю девочку упало пианино. Пострадавшая госпитализирована, ей оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По факту происшествия проводится доследственная проверка.
"В ходе доследственной проверки будут установлены конкретные лица, ответственные за безопасность детей в детском саду, и дана юридическая оценка их действиям (бездействию)", - отмечает следствие.