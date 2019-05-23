Эксперт призвал изъять косаток у отловщиков, не желающих их выпускать

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Заявления компании-отловщика о том, что она не намерена выпускать косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, имеют под собой основания, так как животные до сих пор не изъяты из их собственности, соответствующее решение должен принять Росприроднадзор, сообщил РИА Новости глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

В четверг гендиректор компании-отловщика "Афалина" Алексей Решетов заявил журналистам, что не намерен добровольно выпускать млекопитающих на волю, отметив, что животные – его собственность. Бизнесмен информацию о решении выпустить косаток и белух назвал "пургой, которую несут в прессе". Он также отметил, что животные находятся в нормальном состоянии и очень радуются людям, которые с ними работают. Позже совладелец одной из компаний-отловщиков Александр Бронников сказал Business FM, что такое заявление Решетникова "не было инициативой, его подставили".

"Эти заявления (Решетниковым) действительно были сделаны. И есть основания для этих заявлений, потому что никто до сих пор никаких юридических решений об изъятии из незаконного владения этих животных не принял, поэтому они продолжают в этом незаконном владении оставаться. Поэтому их нужно изъять. А пока косатки и белухи полностью находятся под контролем этих компаний", - сказал Лисицын.

По его словам, решение об изъятии должен принять Росприроднадзор.

"Нужно, чтобы Росприроднадзор их из незаконного владения изъял. Государственный орган должен принять решение, имеющее юридические, правовые последствия. Когда госорган это сделает, то все основания владеть этими животными прекратятся", - добавил собеседник.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.