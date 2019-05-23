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РИА Новости

Эксперт призвал изъять косаток у отловщиков, не желающих их выпускать

23 мая, 15:29
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Заявления компании-отловщика о том, что она не намерена выпускать косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, имеют под собой основания, так как животные до сих пор не изъяты из их собственности, соответствующее решение должен принять Росприроднадзор, сообщил РИА Новости глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
В четверг гендиректор компании-отловщика "Афалина" Алексей Решетов заявил журналистам, что не намерен добровольно выпускать млекопитающих на волю, отметив, что животные – его собственность. Бизнесмен информацию о решении выпустить косаток и белух назвал "пургой, которую несут в прессе". Он также отметил, что животные находятся в нормальном состоянии и очень радуются людям, которые с ними работают. Позже совладелец одной из компаний-отловщиков Александр Бронников сказал Business FM, что такое заявление Решетникова "не было инициативой, его подставили".
"Эти заявления (Решетниковым) действительно были сделаны. И есть основания для этих заявлений, потому что никто до сих пор никаких юридических решений об изъятии из незаконного владения этих животных не принял, поэтому они продолжают в этом незаконном владении оставаться. Поэтому их нужно изъять. А пока косатки и белухи полностью находятся под контролем этих компаний", - сказал Лисицын.
По его словам, решение об изъятии должен принять Росприроднадзор.
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"Нужно, чтобы Росприроднадзор их из незаконного владения изъял. Государственный орган должен принять решение, имеющее юридические, правовые последствия. Когда госорган это сделает, то все основания владеть этими животными прекратятся", - добавил собеседник.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух. Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.
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