В контактной группе опровергли сообщения о российских наемниках в Ливии

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сообщения о поставках Турцией оружия Триполи в обход эмбарго и об отправке Москвой в Ливию наемников могут являться пропагандистским вбросом, нацеленным в том числе на срыв переговорного процесса по урегулированию, заявил в интервью РИА Новости глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов.

"В СМИ, в международном сообществе различные игроки, так или иначе относящиеся к ливийским процессам, пытаются манипулировать информацией. Есть подтвержденная информация, есть неподтвержденная. Сегодня мы ни из одного источника официального не получили подтверждения о том, что это произошло. Да, кто-то подторговывает, кто-то поставляет, кто-то рассказывает, Россия, мол, уже, чуть ли ни в тысячу человек контингент туда послала. Это все - неподтвержденные факты: ими апеллировать невозможно", - сказал Деньгов.

Он подчеркнул, что все стороны понимают, что нужно действовать в рамках резолюций, принятых ООН".

"В связи с тем, что в отношении Ливии введено оружейное эмбарго, я не думаю, что турецкие власти будут настолько опрометчивы в том, чтобы напрямую их нарушать. Я думаю, что в этом есть какая-то часть пропаганды, может быть, со стороны лиц, либо стран, которые заинтересованы в очередной провокации для того, чтобы эскалировать конфликт и не создать благоприятную атмосферу для того, чтобы происходило мирное урегулирование", - сказал Деньгов.