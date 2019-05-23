Трассу "Таврида" в Крыму обеспечат связью 3G

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Строящаяся федеральная трасса "Таврида" будет покрыта 3G-связью, сообщил глава крупнейшего оператора в регионе – компании "К-Телеком" Владимир Зайцев.
"Мы смотрим в перспективу. Посмотрели план "Тавриды". Фактически "Таврида" с точки зрения 2G покрыта, а вот с точки зрения 3G у нас намечен ряд позиций, которые необходимо будет строить. Позиции тяжелые, потому что зачастую это просто чистое поле, никакой инфраструктуры, энергетики нет", - сказал Зайцев журналистам.
Кроме того, по его словам, ведется работа по улучшению связи на мосту через Керченский пролив.
В свою очередь министр внутренней политики, информации и связи республики Крым Сергей Зырянов пообещал содействие оператору в решении поставленных задач.
Строящаяся четырехполосная трасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто 31 декабря. Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до Севастополя) планируется открыть к концу 2020 года. Общая протяженность трассы - 250,7 километра, пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства - АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.