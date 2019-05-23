Трассу "Таврида" в Крыму обеспечат связью 3G

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Строящаяся федеральная трасса "Таврида" будет покрыта 3G-связью, сообщил глава крупнейшего оператора в регионе – компании "К-Телеком" Владимир Зайцев.

"Мы смотрим в перспективу. Посмотрели план "Тавриды". Фактически "Таврида" с точки зрения 2G покрыта, а вот с точки зрения 3G у нас намечен ряд позиций, которые необходимо будет строить. Позиции тяжелые, потому что зачастую это просто чистое поле, никакой инфраструктуры, энергетики нет", - сказал Зайцев журналистам.

Кроме того, по его словам, ведется работа по улучшению связи на мосту через Керченский пролив.

В свою очередь министр внутренней политики, информации и связи республики Крым Сергей Зырянов пообещал содействие оператору в решении поставленных задач.