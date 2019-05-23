Мэр Владивостока оговорился и отправил выпускников "в последний путь"

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая — РИА Новости. Мэр Владивостока Олег Гуменюк отправил выпускников лицея "в последний путь", оговорившись из-за волнения, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы мэрии.
Как сообщало местное издание Vl.ru, Гуменюк выступал перед выпускниками технического лицея. В частности, он сказал: "Все школы соберутся на стадионе "Авангард", и мы еще раз проводим вас в последний путь в жизни".
По словам собеседника агентства, оговорку глава города допустил из-за усталости и волнения.
"Он волновался и просто оговорился. Но мэр тут же исправился, пояснил оговорку. С каждым может такое случиться", — сказал представитель пресс-службы.