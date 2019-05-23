Маковецкий рассказал, когда почувствовал гордость за российский театр

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Народный артист РФ Сергей Маковецкий на церемонии вручения госнаград в Кремле признался, что после масштабных гастролей в Китае почувствовал невероятную гордость за российский театр.
Президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам, в числе которых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, сатирик Михаил Жванецкий, дизайнер Валентин Юдашкин, певица Лариса Долина, ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе, актер Сергей Маковецкий и президент ФИФА Джованни Инфантино.
Актер Сергей Маковецкий награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
"Вот мы сейчас вернулись с гастролей в Китае. Мы давали нашего "Онегина" (спектакль "Евгений Онегин" Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова - ред.) в трех городах - Гуанчжоу, Шанхай, Пекин. Их посмотрели 22 тысячи китайцев. Столько же или даже больше оказались огорчены, что они не смогли попасть на этот спектакль. Мы были так удивлены их приемом. И в основном это была молодежь, я видел, что они шли на спектакль с томиками Пушкина, они смотрели субтитры, я думал, что они могут понять? Но вот этот восторг, это внимание, эта радость и во время спектакля и, главное, потом. С каким почтением они к нам подходили, переписывались в своих аккаунтах и там были слова о том, что они получше узнали Россию и русскую душу. И вы знаете, черт возьми, возникает какая-то невероятная гордость за театр, понимаешь, что не только в области балета мы впереди планеты всей", - рассказал Маковецкий.
По его словам, вот так, "от Дальнего Востока, через всю страну и потом далеко за океан ты встречаешься с людьми и ты понимаешь, что язык, разница в языках, разница в мироощущениях, в образе жизни здесь ни при чем".
"Когда открыты души, возникает невероятное объединение и тогда, наверное, человек, который тебе совсем не знаком, и он принял то, что тебе дорого, становится чуть счастливее, и одновременно чуть счастливее становишься и ты", - добавил актер.
Театр, подчеркнул он, начинается не с вешалки, а с души, и когда каждый сотрудник вкладывает душу, то происходит чудо - "чудо, которое заставляет вас смеяться, содрогаться, радоваться".
После своей речи Маковецкий немного нарушил протокол, подошел к президенту и о чем-то недолго поговорил с ним.
Церемония прошла в четверг в Екатерининском зале Кремля. В числе более 30 награжденных орденами, медалями и почетными званиями есть летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, известные артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.