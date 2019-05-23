Маковецкий рассказал, когда почувствовал гордость за российский театр

"Вот мы сейчас вернулись с гастролей в Китае. Мы давали нашего "Онегина" (спектакль "Евгений Онегин" Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова - ред.) в трех городах - Гуанчжоу, Шанхай, Пекин. Их посмотрели 22 тысячи китайцев. Столько же или даже больше оказались огорчены, что они не смогли попасть на этот спектакль. Мы были так удивлены их приемом. И в основном это была молодежь, я видел, что они шли на спектакль с томиками Пушкина, они смотрели субтитры, я думал, что они могут понять? Но вот этот восторг, это внимание, эта радость и во время спектакля и, главное, потом. С каким почтением они к нам подходили, переписывались в своих аккаунтах и там были слова о том, что они получше узнали Россию и русскую душу. И вы знаете, черт возьми, возникает какая-то невероятная гордость за театр, понимаешь, что не только в области балета мы впереди планеты всей", - рассказал Маковецкий.