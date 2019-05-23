Sputnik расширяет свое присутствие в Африке

Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с Конголезской национальной телерадиовещательной корпорацией (КНТК)

© Sputnik / Владимир Трефилов Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с Конголезской национальной телерадиовещательной корпорацией (КНТК)

МОСКВА, 23 мая – пресс-служба Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с Конголезской национальной телерадиовещательной корпорацией (КНТК). Торжественная церемония подписания состоялась в четверг в Москве в рамках визита конголезской делегации в Россию.

Свои подписи под документом поставили первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков и Генеральный директор КНТК Эрнест Кабила Илунга.

Соглашение предусматривает регулярный обмен новостным контентом на английском и французском языках, включая радиопередачи, реализацию совместных проектов и мероприятий. Стороны также договорились развивать двустороннее сотрудничество в информационной сфере в целях укрепления отношений между двумя государствами.

"Это первое соглашение, которое Sputnik подписал со СМИ Демократической Республики Конго. Развитие партнерских связей с медиа африканского континента – одна из приоритетных задач для нашего агентства. Мы надеемся, что наша совместная работа позволит аудитории наших СМИ получать информацию из первых рук о событиях в России и ДРК", - отметил Сергей Кочетков.

© Sputnik / Владимир Трефилов Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с Конголезской национальной телерадиовещательной корпорацией (КНТК) © Sputnik / Владимир Трефилов Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с Конголезской национальной телерадиовещательной корпорацией (КНТК)

В свою очередь, Эрнест Кабила Илунга подчеркнул: "Мы очень рады, что подписали соглашение о сотрудничестве между нашими СМИ, и надеемся, что это партнерство будет способствовать не только культурному, но и экономическому и торговому сближению наших стран".

КНТК - одна из самых крупных телерадиовещательных компаний в Конго. Телевизионная сеть охватывает 70% территории Конго, радиовещание распространяется на 9 из 26 конголезских провинций.