Sputnik расширяет свое присутствие в Африке

МОСКВА, 23 мая – пресс-служба Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с Конголезской национальной телерадиовещательной корпорацией (КНТК). Торжественная церемония подписания состоялась в четверг в Москве в рамках визита конголезской делегации в Россию.
Свои подписи под документом поставили первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков и Генеральный директор КНТК Эрнест Кабила Илунга.
Соглашение предусматривает регулярный обмен новостным контентом на английском и французском языках, включая радиопередачи, реализацию совместных проектов и мероприятий. Стороны также договорились развивать двустороннее сотрудничество в информационной сфере в целях укрепления отношений между двумя государствами.
"Это первое соглашение, которое Sputnik подписал со СМИ Демократической Республики Конго. Развитие партнерских связей с медиа африканского континента – одна из приоритетных задач для нашего агентства. Мы надеемся, что наша совместная работа позволит аудитории наших СМИ получать информацию из первых рук о событиях в России и ДРК", - отметил Сергей Кочетков.
© Sputnik / Владимир ТрефиловМеждународное информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с Конголезской национальной телерадиовещательной корпорацией (КНТК)
© Sputnik / Владимир Трефилов
Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с Конголезской национальной телерадиовещательной корпорацией (КНТК)
В свою очередь, Эрнест Кабила Илунга подчеркнул: "Мы очень рады, что подписали соглашение о сотрудничестве между нашими СМИ, и надеемся, что это партнерство будет способствовать не только культурному, но и экономическому и торговому сближению наших стран".
КНТК - одна из самых крупных телерадиовещательных компаний в Конго. Телевизионная сеть охватывает 70% территории Конго, радиовещание распространяется на 9 из 26 конголезских провинций.
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