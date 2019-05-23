СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Солсбери в прошлом году, не смог дозвониться до племянницы Виктории в День Победы и оставил сообщение на автоответчике. Аудиозапись послания Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Солсбери в прошлом году, не смог дозвониться до племянницы Виктории в День Победы и оставил сообщение на автоответчике. Аудиозапись послания опубликовала газета "МК".

Скрипаль поздравил Викторию с праздником и пожелал всего самого доброго. Он также поинтересовался состоянием здоровья племянницы и ее мужа после нападения, которое произошло в начале апреля в Ярославле.

"У меня все нормально — у нас, у Юлечки тоже", — добавил Сергей Скрипаль.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери, по утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.

Россия предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.