Инфляция в России по итогам года может опуститься ниже 4%, заявил Орешкин

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2019 года может опуститься ниже 4% при оптимистичном сценарии, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на расширенном заседании коллегии министерства.

"Сейчас наша команда прогнозистов не исключает, что по итогам года инфляция может опуститься даже ниже уровня в 4% при оптимистичном сценарии", - сказал Орешкин.

Он отметил, что по данным на среду, 22 мая, инфляция в РФ опустилась ниже 5,1%.

"Эффект от повышения НДС носил разовый характер, прогнозы в конце года были пессимистичными, некоторые оценки были 5,5-6% к концу первого квартала", - добавил он.

По словам Орешкина, ситуация с инфляцией говорит о необходимости стимулирования совокупного спроса.

Отвечая на вопрос, какие меры стимулирования совокупного спроса необходимы и подразумевается ли в этом случае снижение ставок, Орешкин отметил, что вопросы денежно-кредитной политики находится в компетенции ЦБ.