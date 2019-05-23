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РИА Новости

Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой

23 мая, 15:14
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© РИА Новости / Сергей Гунеев Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. 23 мая 2019
Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. 23 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград назвал всех их обладателей одной большой командой.

"Я обращаю внимание на то, что в зале среди награжденных — разумеется, и в зале вообще — представители самых разных направлений деятельности, самых разных профессий: доктора и преподаватели, и прозводственники, и спортсмены, представители различных видов искусств. И все мы — одна большая непобедимая команда", — отметил президент.

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Среди более чем 30 награжденных — летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, известные артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.
Различные награды получили ректоры ведущих университетов страны: Виктор Садовничий (МГУ), Мухадин Эскиндаров (Финансовый университет), Виктор Гришин (РЭУ имени Плеханова).
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко награждена орденом Андрея Первозванного.
Российский лидер отметил вклад в отечественную культуру дирижера, руководителя Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимира Федосеева, который был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Ордена Александра Невского удостоена главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

"Спасибо за эту главную награду в жизни, которой является эта возможность, эта честь служить своей родине", — сказала она, принимая награду.

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Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени получила замдиректора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Лейла Адамян — за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.
Этой же награды удостоены президент Национальной ассоциации специалистов по протоколу Владимир Шевченко и инструктор Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Федор Юрчихин.
Мэр Казани Ильсур Метшин и дизайнер Валентин Юдашкин получили из рук президента ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.
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Путин отметил масштабную работу Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева и его руководителя Александра Румянцева, который был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а также весь коллектив центра.
Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, СМИ, многолетнюю плодотворную деятельность награжден актер Сергей Маковецкий. Эту же награду получили космонавты-испытатели Олег Новицкий и Андрей Борисенко, а также гендиректор оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в России в 2018 году Алексей Сорокин. Орденом Мужества награжден летчик-испытатель Московского вертолетного завода имени Миля Владимир Кутанин.
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Орденами Дружбы президент отметил певицу Ларису Долину, ректора Академии имени Вагановой Николая Цискаридзе, гендиректора "Газпром-медиа холдинга" Дмитрия Чернышенко.
Орден Александра Невского получили председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, гендиректор ЗАО "Научно-производственное объединение специальных материалов" Михаил Сильников, художник Сергей Андрияка, председатель телерадиокомпании "Мир" Радик Батыршин.
Ордена Почета удостоены гендиректор и художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов, директор детско-юношеской спортивной школы боевых искусств Череповца Юрий Филимонов и вице-президент РАН Владимир Чехонин.
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Ордена Дружбы вручены доярке из Орловской области Валентине Карманович, председателю попечительского совета Ассоциации по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных "Живая природа степи" Али Узденову и президенту Российской шахматной федерации Андрею Филатову.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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