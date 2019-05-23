Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Освобожденный от должности замгенпрокурора РФ Иван Сыдорук приказом и.о. генпрокурора уволен из органов, сообщается на сайте ведомства.

В среду Совет Федерации по представлению президента освободил Сыдорука от должности.

Как сообщил ранее глава профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, Сыдорук подал заявление об уходе на пенсию по выслуге лет.