Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"

КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко 24 мая созывает "Священный синод", сообщается на странице неканонической церковной структуры в Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко 24 мая созывает "Священный синод", сообщается на странице неканонической церковной структуры в Facebook

Ранее лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявил, что в "новой церкви" нет раскола.

"В пятницу, 24 мая, под председательством блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного синода Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.

Заседание начнется в 10.00 мск в доме Епифания на территории собора София Киевская. Какие вопросы должны рассмотреть на "синоде", не уточняется.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.