Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию Зара у сирийского города Хама, станции нанесен незначительный ущерб, пострадавших нет, сообщает Минобороны России.
Согласно сообщению, cирийские правительственные войска при поддержке ВКС России продолжают отражать атаки террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* и в южных районах Идлибской зоны деэскалации.
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"Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) террористов осуществили бомбометание по электростанции Зара, расположенной северо-западнее города Хама. На здание электростанции было сброшено 5 самодельных бомб", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что электростанции нанесен незначительный ущерб, жертв и пострадавших нет, один БПЛА боевиков сбит сирийскими войсками.
* Террористическая организация, запрещена в России