В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Боевики в Сирии с 22 мая пытаются захватить населенный пункт Кафр-Нбуду, потери террористов составляют два танка, три установки РСЗО и более 140 человек, говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, cирийские правительственные войска при поддержке ВКС России продолжают отражать атаки террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* в южных районах Идлибской зоны деэскалации.

"С вечера 22 мая боевики предпринимают попытки захвата населенного пункта Кафр-Нбуда с востока. К настоящему времени потери террористов составляют два танка, три установки РСЗО и более 140 боевиков. Ожесточенные бои за Кафр-Нбуду продолжаются", - говорится в сообщении.

Сообщается, что также в среду вечером были предприняты две попытки прорвать позиции армии САР в районе населенных пунктов Медан (западнее населенного пункта Кафр-Нбуда) и Эль-Хауш (восточнее населенного пункта Кафр-Нбуда).

"В атаках участвовало до 200 боевиков, две боевые машины пехоты, а также девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами. С наступлением темного времени суток, потеряв более 40 человек убитыми, одну БМП и два пикапа, террористы отступили", - добавили в Минобороны РФ.