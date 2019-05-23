В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ

ВИЛЬНЮС, 23 мая - РИА Новости. Комитет Сейма Литвы по иностранным делам принял резолюцию о противодействии решению Комитета министров Совета Европы, которое может способствовать возвращению России в ПАСЕ, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.
Ранее Комитет министров Совета Европы выпустил заявление, в котором говорится, что все страны Совета Европы должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и в Парламентской ассамблее Совета Европы. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что его страна не поддерживает это решение.
"Комитет единодушно поддержал высказанное главой МИД Линасом Линкявичюсом мнение о том, что Совет Европы должен и дальше принципиально оценивать действия России", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, в Сейме напомнили, что в сентябре 2018 года уже принималось постановление "О деятельности делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы". В документе выражалось разочарование в том, что Россия не выполняет финансовые обязательства перед СЕ.
21 мая, 14:39В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ
"Решение пойти на уступки Российской Федерации создаст негативный прецедент для других государств отказаться от своих обязательств и подорвать авторитет Совета Европы как защитника прав человека, демократии и верховенства права, может привести к серьезному кризису власти этой международной организации", - отмечается в резолюции Сейма.
Комитет также обязал делегацию Сейма в ПАСЕ не голосовать за изменения устава Совета Европы и другие решения ПАСЕ, которые позволили бы государству-члену, нарушающему нормы организации, участвовать в ее деятельности.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Это было вызвано лишением российской делегации ряда значимых прав после событий 2014 года на Украине и в Крыму. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган - Комитет министров - может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.
21 мая, 12:21Политолог рассказал, почему в Европе все меньше считаются с мнением УкраиныПостпред Украины при Совете Европы призвал к "максимальной мобилизации" украинских делегатов в ПАСЕ, чтобы не допустить возвращения России в организацию. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik оценил возможные последствия этого призыва.