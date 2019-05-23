Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Защита главы орловской общины "Свидетелей Иеговы"* (запрещена в России как экстремистская организация) датчанина Денниса Кристенсена подаст кассационную жалобу на решение суда в Орле оставить приговор без изменений, а также направит жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РИА Новости в четверг адвокат Антон Богданов.

Шестого февраля Кристенсен был осужден на шесть лет колонии общего режима за то, что продолжал руководить орловской общиной "Свидетелей Иеговы"* после ее признания экстремистской. Решение суда вызвало широкий международный резонанс. Иностранец заявлял, что виновным себя не считает. Его защита обжаловала приговор. В четверг Орловский областной суд оставил приговор без изменения.

"Будет подана жалоба и в Европейский суд, и кассационная жалоба на приговор и на апелляционное постановление Орловского областного суда", - сказал Богданов.

Он отметил, что должен определиться с клиентом по нюансам подачи кассационной жалобы. "Мы уже сейчас ее можем подать в президиум орловского областного суда… Мы можем также дождаться сформирования ближе к осени кассационного суда общей юрисдикции, который будет пересматривать вступившее в законную силу решение суда Орловской области и подать туда кассационную жалобу. Для этого мне необходимо определиться со своим клиентом, решить, куда быстрее, а куда эффективнее", - пояснил адвокат.

Жалоба в ЕСПЧ, отметил собеседник, будет подана в ближайшее время. "Мы подадим жалобу на нарушение прав, предусмотренных конвенцией. Это право на свободу, личная неприкосновенность, это право на свободу вероисповедания и ряд других прав, которые были нарушены приговором", - заявил Богданов.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России" и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. В своем решении Верховный суд отразил, что имущество организации подлежит обращению в собственность РФ. Минюст включил "Свидетелей Иеговы"* в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм. За этим последовало задержание организаторов ряда местных ячеек организации в регионах России, не прекративших деятельность после решения ВС РФ.