В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим

Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймим в Сирии

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Сирии террористы запустили четыре ракеты по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.

"Все ракеты были своевременно обнаружены российскими средствами ПВО и уничтожены. Точечным ударом ВКС России пусковая установка боевиков в Идлибской зоне деэскалации была уничтожена", — отметили в ведомстве.

Также отмечается, что сирийские правительственные войска при поддержке ВКС продолжают отражать атаки террористов "Джебхат ан-Нусры"* и в южных районах Идлибской зоны деэскалации.

Атаки на Хмеймим

Это уже третья за несколько дней попытка атаки на российскую базу. В понедельник террористы "Джебхат ан-Нусры"* выпустили в сторону базы шесть ракет, все их перехватили силы ПВО.

Позднее боевики атаковали Хмеймим еще 17 ракетами, восемь из них не долетели до базы, остальные были уничтожены.

Кроме того, в Идлибе сирийским правительственным войскам удалось отбить две попытки прорыва со стороны боевиков. В них участвовали 200 террористов, четыре БМП и четыре пикапа.

Авиабаза Хмеймим — место базирования авиационной группы ВКС России, которая с 2015 года участвует в военной операции в Сирии.