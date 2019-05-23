Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"

БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в связи с выборами в Европарламент 23-26 мая назвал несистемные партии в странах-членах Евросоюза "глупыми националистами".

Проводимые в государствах ЕС опросы показывают, что среди европейцев уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.

"Эти популисты, националисты, глупые националисты, они питают любовь к своим странам… Им не нравятся те, кто приезжают издалека. Мне нравятся те, кто приезжает издалека... Мы должны действовать солидарно с теми, кто находится в худшем положении, чем мы", - приводит в четверг слова Юнкера европейское издание газеты Politico

Ранее глава исполнительной коллегии ЕС в преддверии выборов в ЕП призвал европейцев "повернуться спиной" к правым радикалам и рассказал, какие партии могут называться подлинно народными. По мнению Юнкера, "вы являетесь народной партией, если получаете 30% голосов избирателей, ниже этого, вы - просто партия".

По мнению наблюдателей, тем самым Юнкер хочет убедить избирателей голосовать за ведущую политическую силу в ЕС - Европейскую народную партию, которую он сам представляет.