Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных

Ранее Росстат пересмотрел свою прежнюю оценку по промпроизводству за апрель, объяснив это тем, что одно из добывающих предприятий в ЯНАО предоставило неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно, пояснило ведомство.