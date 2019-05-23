Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Росстат проводит служебное расследование из-за ситуации с публикацией ошибочных данных по промышленности за апрель, сообщает ведомство.
Ранее Росстат пересмотрел свою прежнюю оценку по промпроизводству за апрель, объяснив это тем, что одно из добывающих предприятий в ЯНАО предоставило неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно, пояснило ведомство.
"Мы приносим искренние извинения всем пользователям нашей информацией. В связи с этой ситуацией проводится служебное расследование. Причины, по которым она стала возможной, будут устранены", - говорится в сообщении.