Госдума в I чтении запретила проведение бестиражных лотерей в интернете

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на противодействие незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр под видом лотерей, в том числе запрещающий проведение бестиражных лотерей в интернете.

В целях недопущения проведения азартных игр под видом лотерей проект вводит запрет на проведение бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и технических устройств и исключает возможность проведения таких лотерей с использованием электронных билетов. Одновременно уточняются понятия "лотерейная квитанция", "лотерейный терминал".

Сейчас размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от ее проведения должен составлять не менее 50%. Законопроект устанавливает верхний предел размера призового фонда – не более 70%. Размер целевых отчислений от лотереи должен будет составлять 10% разницы между суммой выручки от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного призового фонда за этот период, а не суммой выплаченных выигрышей, как сейчас.

Минимальный срок действия безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей выполнение обязательств оператора лотереи по выплате целевых отчислений от ее проведения, сокращается с пяти лет до одного года. Помимо этого, предусматривается упразднение реестра лотерейных терминалов.

"Поскольку кассовые аппараты, используемые при оплате лотерейных ставок и выплате выигрышей, должны быть включены в реестр контрольно-кассовой техники, упразднение реестра лотерейных терминалов исключит двойной учет такого оборудования", - пояснил РИА Новости член комитета по бюджету и налогам Владислав Резник. Кроме того, по его словам, использование лотерейных терминалов применимо лишь при распространении лотерейных квитанций, объем которых при проведении тиражных лотерей продолжает сокращаться. Договоры на участие в лотереях сейчас все больше оформляются выдачей лотерейных билетов, в том числе электронных, напомнил депутат.