Краснодарский край начал экспорт вина в Германию

КРАСНОДАР, 23 мая - РИА Новости. Краснодарский край отправил первую партию вина и шампанского в Германию, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Около года назад мы презентовали кубанские вина в Германии, а затем подписали соглашения о его поставках в Европу. Эти договоренности не остались на бумаге: первые 10 тысяч бутылок нашего вина и шампанского марки "Фанагория" уже отправлены в Германию", - сказал губернатор.

Он добавил, что выход на зарубежные рынки – не простой процесс, так как необходима обязательная сертификация, исследования, которые не проводятся по российскому ГОСТ.

"Но нашим виноделам удалось это сделать, в том числе потому, что иностранные партнеры заинтересованы в качественной продукции. Именно такое вино мы выпускаем на Кубани. Уверен, оно займет достойное место на полках европейских магазинов наравне с известными мировыми брендами", - добавил глава края.

Губернатор также отметил, что выход на новые рынки сбыта будет способствовать развитию и расширению производства, повышению престижа кубанского вина.

"Если сегодня годовой объем экспорта составляет около 300 тысяч декалитров, то не сомневаюсь, что в скором времени это количество возрастет, также как и круг зарубежных партнеров", - заключил Кондратьев.

В Краснодарском крае производится почти 45 процентов валового сбора российского винограда, 42 процента российского вина и 27 процентов российского шампанского. По данным Минсельхоза, валовой сбор винограда в РФ в 2018 году составил более 530 тысяч тонн при средней урожайности 79,9 центнера с гектара.