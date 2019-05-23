В России в прошлом году погибли или умерли более 400 сотрудников МВД

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Больше 400 сотрудников МВД России погибли или умерли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.

"В случае гибели/смерти сотрудника МВД РФ сумма выплаты составляет 3 миллиона 843 тысячи рублей. В 2018 году был выплачен 1 миллиард 568 миллионов рублей", - сказал он. Таким образом, количество погибших или умерших полицейских составило 408 человек.