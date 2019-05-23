У берегов Испании задержали судно, перевозившее кокаин из Южной Америки

МАДРИД, 23 мая – РИА Новости. Судно, на борту которого обнаружена крупная партия кокаина, задержано у берегов Испании, сообщает Гражданская Гвардия.
Парусник был обнаружен у берегов Малаги (южное средиземноморское побережье Испании) и направлялся к Балеарским островам, говорится в сообщении ведомства.
Груз - около 600 килограммов кокаина – был спрятан в тайнике в корме судна, шедшего из Южной Америки. Задержаны два человека – гражданин Литвы и испанец. Им будут предъявлены обвинения в перевозке наркотиков.
Это уже вторая крупная партия наркотиков, изъятая на этой неделе испанскими правоохранительными органами. 21 мая недалеко от Канарских островов было задержано рыболовное судно, на борту которого находилось 1,5 тонны кокаина, которое шло из Бразилии. Задержаны семь членов экипажа.