У берегов Испании задержали судно, перевозившее кокаин из Южной Америки

МАДРИД, 23 мая – РИА Новости. Судно, на борту которого обнаружена крупная партия кокаина, задержано у берегов Испании, сообщает Гражданская Гвардия.

Парусник был обнаружен у берегов Малаги (южное средиземноморское побережье Испании) и направлялся к Балеарским островам, говорится в сообщении ведомства.

Груз - около 600 килограммов кокаина – был спрятан в тайнике в корме судна, шедшего из Южной Америки. Задержаны два человека – гражданин Литвы и испанец. Им будут предъявлены обвинения в перевозке наркотиков.