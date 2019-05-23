Депутат Рады Лещенко передал в ГП документы "черной кассы" Партии регионов

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что передал в генеральную прокуратуру оригиналы документов "черной кассы" Партии регионов, в которых фигурирует бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Лещенко будет вызван на допрос в генеральную прокуратуру, после чего может стать подозреваемым в разглашении следственной тайны. Депутат потребовал лишить его неприкосновенности.

"Сегодня во время допроса в Генпрокуратуре передал следствию оригиналы документов, которые мне во вторник вернуло ФБР в связи с окончанием следствия и осуждением Манафорта в Америке. Публикую протокол возвращения мне вещественных доказательств от ФБР", - написал Лещенко на странице в Facebook, опубликовав фото-копию протокола.

По слова депутата, документы с подписями Манафорта позволят генпрокуратуре отследить перевод одной из сумм, которая фигурирует в "амбарные книге" Партии регионов. "Среди документов есть договор и на перевод от (экс-президента Виктора ред) Януковича на Манафорта 750 тысяч долларов со счета оффшорной компании с Белиза, который был открыт в Кыргызстане. Аналогичная сумма с аналогичной датой фигурирует в "черном бухгалтерии" Януковича", - заявил Лещенко.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США получило информацию об офшорных финансовых транзакциях с участием бывшего советника предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта в рамках федерального антикоррупционного расследования его работы в Восточной Европе.

Консалтинговая компания Манафорта получила как минимум 1,2 миллиона долларов, предположительно от украинской Партии регионов, через подставные фирмы в Белизе. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, эта сумма входит в 12,7 миллиона долларов, согласно обнародованным антикоррупционным бюро Украины в августе 2016 года копиям документов, которые Манафорт мог получить из "черной кассы" украинской Партии регионов.