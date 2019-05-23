Пермские власти прокомментировали ситуацию с приемом девочек в гимназию

ПЕРМЬ, 23 мая - РИА Новости. Гендерных различий при приеме детей в учебное заведение быть не должно, в гимназии № 4, где ввели разный проходной балл для мальчиков и девочек, организована проверка, заявила РИА Новости заместитель начальника департамента образования администрации Перми Татьяна Мухатаева.
В среду стало известно, что в пермской гимназии №4 имени братьев Каменских проходной балл для мальчиков ниже, чем для девочек - для будущих первоклассников он составляет 65,7, а для первоклассниц - 69,1. На ситуацию сразу отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, которая назвала случившееся гендерной дискриминацией. После этого проверку в образовательном учреждении начала прокуратура.
"Отдельных подходов по гендерным различиям при приеме в учебное заведение быть не должно. Департамент образования проведет проверку организации приема детей в первые классы, условия предоставления дополнительной услуги по подготовке будущих первоклассников. Мы разберемся в этом вопросе, проверим организацию приема на свободные места", - заверила агентство Мухатаева.
В департаменте образования Перми РИА Новости пояснили, что в гимназии № 4 прием в первые классы организован как по закрепленной территории, так и на свободные места. При этом на свободные места правила приема устанавливаются локальным актом, "который должен соответствовать действующему законодательству РФ". По информации департамента образования, в гимназии локальным актом закреплено психолого-педагогическое наблюдение, на основании которого определяется рекомендуемый для зачисления список детей.
Гимназия № 4 имени братьев Каменских входит в топ-15 школ Пермского края и топ-500 школ России. В начале нынешнего учебного года образовательное учреждение оказалось в центре скандала - в октябре по решению мирового суда участка № 5 Дзержинского района Перми гимназия и ее директор были оштрафованы на 50 и 30 тысяч рублей соответственно за незаконное отстранение от занятий одной из учениц, которая покрасила волосы в розовый цвет и пришла на уроки в одежде без эмблемы образовательного учреждения.