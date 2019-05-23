Пермские власти прокомментировали ситуацию с приемом девочек в гимназию

ПЕРМЬ, 23 мая - РИА Новости. Гендерных различий при приеме детей в учебное заведение быть не должно, в гимназии № 4, где ввели разный проходной балл для мальчиков и девочек, организована проверка, заявила РИА Новости заместитель начальника департамента образования администрации Перми Татьяна Мухатаева.

В среду стало известно, что в пермской гимназии №4 имени братьев Каменских проходной балл для мальчиков ниже, чем для девочек - для будущих первоклассников он составляет 65,7, а для первоклассниц - 69,1. На ситуацию сразу отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, которая назвала случившееся гендерной дискриминацией. После этого проверку в образовательном учреждении начала прокуратура.

"Отдельных подходов по гендерным различиям при приеме в учебное заведение быть не должно. Департамент образования проведет проверку организации приема детей в первые классы, условия предоставления дополнительной услуги по подготовке будущих первоклассников. Мы разберемся в этом вопросе, проверим организацию приема на свободные места", - заверила агентство Мухатаева.

В департаменте образования Перми РИА Новости пояснили, что в гимназии № 4 прием в первые классы организован как по закрепленной территории, так и на свободные места. При этом на свободные места правила приема устанавливаются локальным актом, "который должен соответствовать действующему законодательству РФ". По информации департамента образования, в гимназии локальным актом закреплено психолого-педагогическое наблюдение, на основании которого определяется рекомендуемый для зачисления список детей.