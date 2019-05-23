Число погибших во время беспорядков в Индонезии возросло до восьми

"Последние данные по погибшим – восемь человек. По состоянию на 11 утра сегодня (7 утра мск) 737 человека получили в больницах медицинскую помощь", - заявил он.

Ранее официальный представитель полиции Арго Ювоно заявил, что четверо погибших скончались из-за ножевых ранений. В связи акциями протеста и беспорядками в Джакарте полиция задержала 257 человек. По данным полиции, беспорядки были запланированы заранее.

Россияне не пострадали во время беспорядков в столице Индонезии

Россияне не пострадали во время беспорядков в столице Индонезии

Центральная избирательная комиссия Индонезии в понедельник вечером завершила подсчет голосов после общих выборов, которые прошли 21 апреля. Действующий президент Джоко Видодо одержал победу, набрав 55,5% голосов избирателей. Его оппонента Прабово Субианто поддержали 44,5% избирателей.

Во вторник в столице страны сторонники Субианто вышли на акции протеста, в среду демонстрации продолжились. В столицу для обеспечения безопасности и охраны избирательной комиссии, президентского дворца, парламентских зданий и посольств полиция и вооруженные силы страны направили около 40 тысяч человек.