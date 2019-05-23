Российская NtechLab создала алгоритм, распознающий лица, закрытые на 40%

ИННОПОЛИС (Татарстан), 23 мая - РИА Новости. Российская компания NtechLab, разработчик в области биометрических технологий, создала решение, способное распознавать лица, скрытые на 40% - например, маской, платком, шлемом или бородой, сообщил журналистам генеральный директор NtechLab Александр Минин в рамках конференции ЦИПР-2019.

По его словам, новая разработка ориентирована на страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Как пояснил Минин лежащий в основе новинки алгоритм FindFace безошибочно распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах. Также решение позволяет распознавать лица, скрытые накладной бородой или очками.

"Многие интересуются вопросом, как обмануть распознавание лиц и существуют ли технологии, обмануть которые невозможно. Даже если вы наденете медицинскую маску, новое решение от NtechLab на основе алгоритма FindFace безошибочно распознает вас" - сказал Минин. Он добавил, что решение работает без потери эффективности на камерах низкого разрешения, распознает лица, повернутые в профиль по отношению к камере.

Минин также рассказал, что по сравнению с предыдущими поколениями решений на основе FindFace скорость распознавания увеличена в 5 раз. По его словам, проведенное тестирование с использованием нескольких тысяч камер показало, что решение способно одновременно работать с неограниченным количеством видеокамер и лиц в базе мониторинга. Это является ключевым требованием для реализации масштабных проектов типа "безопасный город", и не реализовано у других разработчиков, отметил глава компании.

Он добавил, что в систему интегрирован антиспуфинг-алгоритм, позволяющий за счет анализа мельчайших изменений в лице человека, мимики и текстуры кожи отличить лицо живого человека от изображения на бумаге или экранах мобильных устройств. Кроме того, новое решение NtechLab способно присылать оповещения при обнаружении лиц без совпадений, то есть работать по сценарию "проникновение неизвестного".