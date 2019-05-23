Noize MC провел урок музыки в московской школе

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) провел открытый урок музыки для старшеклассников в московской школе №1574 в рамках тематического проекта, передает корреспондент РИА Новости.

Музыкальные занятия в обновленном формате для учеников 1-9 классов проходят в 20 регионах РФ в рамках проекта "Уроки музыки". Школьникам рассказывают об истории развития академической музыки, фольклора, джаза, авангарда и хип-хопа, а также предлагают выполнить творческие задания.

Первым делом рэпер спросил у школьников, что такое музыка. Прозвучал ответ: "Искусство". "А чем она отличается от других видов искусства? Музыка – это звуки, организованные во времени. Сегодня я бы хотел поговорить о музыке, где первичны слова", - сказал Noize MC.

Музыкант рассказал, что уже в Средние века в Ирландии уличные артисты исполняли сатирические тексты, где музыка была вторична. "Песня, которую исполнял такой трубадур, могла повысить или понизить социальный статус артиста. На рэп это не было похоже, но что-то общее можно уже обнаружить. В Испании во время праздников группы молодых людей подзадоривали публику музыкальными речитативами. Речитативы также можно услышать в классических произведениях – в опере", - рассказал Алексеев.

В качестве примера музыкант привел диалог Фигаро и его невесты Сюзанны из оперы Моцарта "Свадьба Фигаро". Noize MC также рассказал школьникам об истории возникновения и развития хип-хопа, начиная с 70-х годов: откуда первые рэперы брали музыку, как рождались самые хитовые речитативы.

Когда закончились 45 минут и прозвенел звонок – мелодия из фильма "Большая перемена"– старшеклассники отказались покинуть класс. Алексеев спросил: "Все?", в ответ услышал дружное "Нет!" и продолжил лекцию.