Медведев: слово "кризис" исчезло из актуальной экономической лексики

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Несколько лет назад слово "кризис" звучало рефреном во многих речах, однако сейчас оно исчезло из актуальной экономической лексики, заявил в ходе выступления на коллегии министерства экономического развития вице-премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Еще несколько лет назад слово "кризис" было таким рефреном, регулярно звучало в выступлениях аналитиков, экономистов, финансистов и, конечно, министров. Сегодня об этом практически не говорят, эти слова исчезли из актуальной экономической лексики",- сказал он.

Премьер отметил, что теперь актуальной стала тема условий для роста экономики.