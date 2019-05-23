РЖД тестируют услугу по прокату велосипедов от вокзалов

"Сейчас эту услугу пытаемся также добавить на сеть, где мы видим, что возникают велосипедные туристические маршруты, они очень востребованы, особенно в выходные дни приезжают, наши пассажиры смогут брать напрокат и по туристическим местам, памятникам архитектуры, музеям могут спокойно проделать путь на велосипеде, вернуться, сдать велосипед и уехать обратно на электропоезде", - пояснил Пегов.