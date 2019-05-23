РЖД тестируют услугу по прокату велосипедов от вокзалов

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. РЖД тестируют услугу по предоставлению в прокат велосипедов от вокзалов, сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.
"Мы сейчас пока пробуем, но видим, что услуга востребована, это услуга проката велосипедов от железнодорожных вокзалов, малых так называемых", - сообщил Перов на брифинге в четверг.
По его словам, компания в настоящее время пробует два маршрута у вокзалов Царское Село и Зеленогорск на Октябрьской железной дороге.
"Сейчас эту услугу пытаемся также добавить на сеть, где мы видим, что возникают велосипедные туристические маршруты, они очень востребованы, особенно в выходные дни приезжают, наши пассажиры смогут брать напрокат и по туристическим местам, памятникам архитектуры, музеям могут спокойно проделать путь на велосипеде, вернуться, сдать велосипед и уехать обратно на электропоезде", - пояснил Пегов.
По его словам, РЖД эту работу проводят совместно с местными администрациями и муниципальными властями. "Мы видим, что эта услуга будет очень востребована пассажирами", - заключил он.
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