Умерла писательница Джудит Керр, автор "Тигра, который пришел выпить чаю"

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Знаменитая британская детская писательница и иллюстратор Джудит Керр, автор "Тигра, который пришел выпить чаю" и серии про кошечку Мяули, скончалась в возрасте 95 лет, сообщило издательство Знаменитая британская детская писательница и иллюстратор Джудит Керр, автор "Тигра, который пришел выпить чаю" и серии про кошечку Мяули, скончалась в возрасте 95 лет, сообщило издательство HarperCollins

"Она была потрясающе талантливым художником и рассказчиком и оставила после себя невероятные произведения. Всегда скромная и очень, очень веселая, она любила жизнь и людей – и особенно вечеринки", - говорится в заявлении главы издательского дома Чарли Редмейна.

С момента выхода в 1968 году "Тигра, который пришел выпить чаю" о симпатичном, но нахальном тигре, заглянувшем в гости к маленькой девочке Софи и ее маме, книга издавалась непрерывно. Произведения Керр, которые она сама и иллюстрировала, переведены на многие языки мира (в том числе, на русский) и настолько любимы детьми, что не только книги, но и соответствующие мягкие игрушки, костюмы и прочие сувениры не исчезают с полок магазинов все эти годы.

Детство самой Керр не было таким светлым, как ее книги. Она рассказала о нем в книгах для детей более старшего возраста, самая известная из которых - "Розовый кролик, которого украл Гитлер". Керр родилась в Берлине в 1923 году, в семье известного театрального критика, еврея Альфреда Керра, открыто критиковавшего нацистов. В 1933 году Керры покинули Германию, успев спасти свою жизнь: уехали сначала в Швейцарию, потом во Францию, потом в Британию, где и осели. Во время войны Керр работала в "Красном кресте".

Старший сын Керр Мэттью Нил – писатель, дочь Тэси Нил планирует начать писать детские книжки.