Никитин и Греф обсудили сотрудничество в образовательной сфере

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф обсудили перспективы сотрудничества при реализации образовательных проектов во время встречи в Москве, сообщает правительство региона.

В ходе встречи прошло обсуждение сотрудничества при реализации таких проектов, как "Учитель для России", "Школа 21", "Развитие личностного потенциала".

"Кроме основного профиля деятельности есть ещё важные направления, которым вы уделяете большое внимание. Речь, прежде всего, о проектах образовательного спектра. Я верю, что вместе мы можем перезагрузить образовательную среду в Нижегородской области, а затем тиражировать лучшие практики по всей стране", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

"Мы всегда были настроены на сотрудничество с вами и вашей командой. Мне кажется, что сейчас есть очень хороший шанс построить стратегическое партнёрство. Можете быть уверены, что окажем помощь и поддержку", - сказал Греф.