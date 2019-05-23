Оснований для завышения проходного балла для девочек нет, заявил эксперт

ПЕРМЬ, 23 мая - РИА Новости. Правовых оснований для введения в школах разных проходных баллов для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, нет, заявил РИА Новости председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае, директор пермской школы №87 Сергей Большаков.

Ранее стало известно о том, что в пермской гимназии №4 имени братьев Каменских проходной балл для мальчиков ниже, чем для девочек – для будущих первоклассников он составляет 65,7, а для первоклассниц – 69,1. После широкого распространения данной информации проверку в образовательном учреждении начали городской департамент образования и прокуратура. На ситуацию также отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, которая назвала случившееся гендерной дискриминацией.

"Отношусь к этому с сомнением. На мой взгляд, правовых оснований для такой разницы нет. Возможно (не уверен сейчас), существуют какие-то научно-педагогические объяснения для различного восприятия степени готовности детей, с учетом особенностей взросления мальчиков и девочек, но в документе, который регламентирует прием в школу, требования должны быть одинаковыми, как к мальчикам, так и к девочкам", - сказал агентству Большаков.

Он отметил, что в возглавляемой им школе прием в первый класс осуществляется по наличию свободных мест. "Мы берем всех, никаких у нас ограничений нет. Только свободные места. Если площадь физическая есть, мы ребенка берем, и будем учить изо всех сил", - подчеркнул Большаков.