ГД приняла закон о закреплении "22 кнопки" за муниципальными телеканалами

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Государственная дума в четверг приняла закон организации вещания муниципального обязательного общедоступного телеканала и трансляции его на "22 кнопке".

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

"Муниципальный обязательный общедоступный телеканал транслируется оператором обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов (кроме оператора, осуществляющего трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов с использованием сетей спутникового телерадиовещания) в эксплуатируемых им сетях связи на территории соответствующего муниципального образования на 22 позиции", - говорится в тексте проекта закона.

Как отмечают парламентарии, с учетом поэтапного прекращения аналогового эфирного вещания многие телекомпании сталкиваются с тем, что операторы кабельных сетей существенно завышают расценки на организацию вещания в своих сетях и предъявляют другие невыполнимые условия. Таким образом, ограничивается доступ населения муниципальных образований к общественно значимой информации.

"Законопроектом предлагается установить механизм организации вещания муниципального обязательного общедоступного телеканала аналогичный тому, который установлен для организации вещания обязательного общедоступного телеканала субъекта Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.

Парламентарии предлагают установить, что муниципальный обязательный общедоступный телеканал может выбираться из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции СМИ и не менее 20% от общего времени вещания телеканала составляют программы, освещающие вопросы местного значения и трансляция которых осуществляется на территории соответствующего муниципального образования.

Отмечается, что такие критерии позволят допускать на конкурс Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Роскомнадзора именно те телекомпании, чья редакционная политика ориентирована на освещение местной новостной повестки и проблематики.

Кроме того, проектом предполагается установить, что в каждом муниципальном образовании РФ будет определяться один муниципальный обязательный общедоступный телеканал в порядке, установленном правительством.