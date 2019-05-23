В Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу во время полета над подконтрольной Киеву территорией у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе миссии.

"Возле Врубовки (под контролем Киева - ред.) в направлении беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия открыт огонь из стрелкового оружия", - сообщили в пресс-службе миссии, ссылаясь на отчет СММ ОБСЕ от 21 мая.

В пресс-службе уточнили, что во время полета беспилотника в районе Врубовки члены патруля миссии слышали шесть выстрелов из стрелкового оружия. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА. Во время приземления беспилотника наблюдатели слышали еще пять выстрелов из стрелкового оружия.