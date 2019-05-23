Матвиенко назвала Путина строгим и требовательным руководителем

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спикер совета Федерации Валентина Матвиенко, получившая из рук президента РФ Владимира Путина орден Андрея Первозванного, назвала главу российского государства строгим и требовательным руководителем.
"Благодарю вас за доверие, которые вы мне оказываете, - работать с первого дня в вашей команде. Скажу честно - работать с вами непросто. Работать с вами нелегко. Вы очень строгий, вы очень требовательный руководитель и всегда нацелены на результат. Я очень многому у вас научилась", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что благодарна судьбе за то, что ей представилась возможность быть причастной к "той нелегкой и непростой государственной деятельности" главы государства "по возрождению России в самое трудное для нее время".