Матвиенко назвала Путина строгим и требовательным руководителем

"Благодарю вас за доверие, которые вы мне оказываете, - работать с первого дня в вашей команде. Скажу честно - работать с вами непросто. Работать с вами нелегко. Вы очень строгий, вы очень требовательный руководитель и всегда нацелены на результат. Я очень многому у вас научилась", - сказала Матвиенко.